Fundação José Neves pagou 1,6 milhões de euros em propinas a 205 estudantes

A Fundação José Neves (FJN), criada pelo fundador da Farfetch, pagou 1,6 milhões de euros em propinas a 205 estudantes, através das bolsas de estudo ISA FJN.Em comunicado, a FJN revela que até ao final do ano, a fundação tem disponíveis 3,4 milhões de euros para apoiar os estudos de centenas de alunos do ensino superior, através do pagamento integral das propinas.Há 330 cursos elegíveis para as bolsas em 40 instituições de ensino, "entre as quais universidades, institutos politécnicos e diversas escolas de formação prática e intensiva", refere a mesma nota. Às instituições que já estavam disponíveis juntaram-se a Universidade Católica, a Católica Porto Business School, a Carnegie Mellon Portugal, a Lisbon Digital School e a EDIT."Sabemos hoje que muitos dos alunos apoiados não conseguiriam estudar sem o apoio dos ISA FJN e os nossos dados sobre o impacto na sua vida profissional revelam o mais importante: a larga maioria dos candidatos que já terminaram a sua formação está empregada e há um efeito positivo, quer na empregabilidade quer na remuneração salarial", refere Carlos Oliveira, Presidente Executivo da FJN.As candidaturas devem ser apresentadas no site da fundação, e destinam-se a estudantes e a pessoas que já estão no mercado de trabalho e querem retomar a sua formação. O objetivo é "facilitar o acesso dos portugueses a cursos e formações onde existe uma grande necessidade de talento".O ISA FJN é um programa de bolsas reembolsáveis, baseado no modelo de acordo de partilha de rendimentos (Income Share Agreement).