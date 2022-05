Gazprom também vai cortar fornecimento à Dinamarca

Leia Também Rússia vai cortar gás aos Países Baixos

Depois de a Orsted e a Shell Energy se terem recusado a fazer pagamentos em rublos, a russa Gazprom anunciou que vai mesmo cortar o fornecimento de gás à Dinamarca já a partir desta quarta-feira.A Dinamarca junta-se assim a uma lista de quatro países a quem a Rússia cortou o fornecimento desta matéria-prima - Polónia, Bulgária, Finlândia e Países Baixos.Tanto a Dinamarca como os Países Baixos avisaram na segunda-feira que este era um desfecho possível, depois de se terem recusado a pagar o gás em rublos.Ainda assim, em nenhum destes países a maioria do gás é proveniente da Rússia. Aliás, no caso dos Países Baixos esse valor é de 15% e na Dinamarca, de acordo com a CNN, de apenas 4%.A GasTerra, empresa de gás holandesa, admite que a decisão era esperada e que já procedeu à compra de 2 mil milhões de metros cúbicos - valor que estava previsto que a russa Gazprom fornecesse - mas não deu mais detalhes.

A empresa dinamarquesa Orsted tinha um contrato com a gigante Gazprom para o fornecimento de gás durante 20 anos, mas contabiliza apenas 1,3% desta matéria-prima consumida na União Europeia.



De acordo com Stefan Ulrich, analista da Bloomberg, as importações de gás da Dinamarca são uma pequena porção do gás consumido na Europa e, por esse motivo, não deve ser difícil arranjar alternativas no mercado. "Estamos a falar de quantidades pequenas de gás que não vão mexer quase nada com o balanço europeu", acrescentou ainda.