Geórgia vai pedir adesão "imediata" à UE

A Geórgia vai "imediatamente" pedir a adesão à União Europeia (UE), anunciou esta quarta-feira o partido no Governo, o Georgian Dream.



O presidente do partido, Irakli Kobakhidze, disse aos jornalistas que iria contactar a UE "para rever a nossa candidatura de forma urgente e para tomar a decisão de conceder à Geórgia o estatuto de candidato à adesão".



A Geórgia tem sido palco de enormes manifestações contra a invasão russa da Ucrânia.



Moscovo controla desde 2008 duas regiões da Geórgia - a Ossétia do Sul e a Abecásia. A ocupação russa surgiu após uma tentativa do regime georgiano de recapturar a Ossétia do Sul, que travava um conflito separatista desde meados da década de 1990.