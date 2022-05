Guterres já tem plano para exportar cereais ucranianos. Europa aponta para verde

há 15 min. 07h59

Ouro prestes a fechar primeiro ganho a sete dias em cinco semanas. Dólar recupera do tombo

O ouro ruma para o primeiro ganho a sete dias pela primeira vez em cinco semanas, à medida que o risco de abrandamento económico é cada vez mais patente.

O metal amarelo segue a subir 0,32% para 1.847,76 dólares a onça. Desde o início da semana, o "rei" dos metais ganhou 1,6%, motivado pela perda de apetite dos investidores pelo mercado de risco, com o mercado acionista a caminho de uma sétima semana de perdas.

Apesar do advento de uma política monetária restritiva que desviou os investidores do ouro para os focar em dívidas soberanas, já que o metal amarelo não remunera em juros, a cotação do ouro ainda tem sido suportada pelo medo do mercado de que possa haver uma recessão, um temor refletido também nos ETF (Exchange Traded Funds) correlacionados com o metal amarelo que conseguiram recuperar no final desta semana depois de renovarem mínimos de março.

No mercado cambial, o índice do dólar da Bloomberg – que compara o "green cash" com 10 divisas rivais – sobe 0,12% para 102,83 pontos, depois de sofrer a queda mais aparatosa desde novembro de 2020. Já o euro negoceia na linha de água, com um ganho ligeiro de 0,02% para 1,0590 dólares.