Kremlin quer anexar regiões ocupadas. Proposta de Bruxelas dá gás ao petróleo. Mercados europeus sob pressão

09h27

Von der Leyen e Powell pressionam Europa. Lisboa é a única a negociar no verde

Ursula von der Leyen e Jerome Powell estão a pressionar a Europa que arrancou no vermelho.



Esta quarta-feira de manhã, a presidente da Comissão Europeia anunciou uma proposta para acabar com as importações europeias de petróleo nos próximos seis meses, enquanto que dentro de umas horas o presidente da Reserva Federal norte-americana revela uma possível subida das taxas de juros como não era visto há mais de duas décadas.

O Stoxx 600 segue a desvalorizar 0,21% para 445,26 pontos. Dos 20 setores que compõe o índice, imobiliário e retalho comandam as perdas, enquanto viagens, lazer e energia lideram os ganhos.

Entre os principais movimentos de mercado, é de destacar a queda de 11% do Boohoo Group, depois de a retalhista ter alertado para a possibilidade abrandamento da receita no segundo trimestre.



Já a Flutter Entertainment sobe mais de 1% com os bons resultados do primeiro trimestre.

Nas restantes praças europeias, o espanhol IBEX derrapa 0,17%, o alemão DAX negoceia na linha de água com queda ligeira (-0,04%) e o francês CAC 40 cai 0,13%.



Londres desliza 0,19% e Amesterdão negoceia na linha de água (-0,01%), enquanto Milão cai 0,19%. Lisboa é a única da principais praças europeias que negoceia no verde, estando a somar 0,46%, com a Corticeira Amorim a liderar os ganhos.