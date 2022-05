Ucrânia acusa Rússia de incumprir cessar-fogo. Gás sobe há três dias

10h57

Rússia estará a atacar Azovstal apesar do cessar-fogo prometido

O exército ucraniano afirmou que as forças russas "estão a tentar destruir" os últimos defensores da fábrica siderúrgica de Azovstal, em Mariupol, apesar de a Rússia ter anunciado um cessar-fogo a partir da manhã desta quinta-feira.



"Os ocupantes russos estão a atacar e a tentar arrasar as unidades ucranianas no território de Azovstal", disse o exército ucraniano, em comunicado divulgado esta quinta-feira de manhã, acrescentando que Moscovo "retomou a ofensiva, com o apoio de aviões, para assumir o controlo da fábrica".



A denúncia do exército ucraniano foi feita poucas horas depois de o Kremlin (presidência russa) ter anunciado, na quarta-feira à noite, que as suas forças iam cumprir um cessar-fogo durante três dias consecutivos, a partir das 05:00 TMG (06:00 em Lisboa) desta quinta-feira, para permitir a retirada dos cerca de 200 civis ainda presentes em Azovstal, como referiu o presidente da câmara de Mariupol, Vadim Boitchenko.



O comandante do regimento Azov, Denys Prokopenko, que lidera a defesa do local, indicou, por sua vez, num vídeo divulgado na noite de quarta-feira, que as forças russas conseguiram entrar na siderúrgica e ali travaram "combates violentos e sangrentos".



"Desde há dois dias que o inimigo está dentro das instalações da fábrica", admitiu no vídeo divulgado na rede de mensagens Telegram. "Estou orgulhoso dos meus soldados porque estão a fazer esforços sobre-humanos para resistir ao ataque do inimigo. Estou grato ao mundo inteiro pelo colossal apoio dado à guarnição de Mariupol. Os nossos soldados merecem", acrescentou.



A fábrica de Azovstal, um enorme complexo siderúrgico atravessado por redes subterrâneas, tem sido o último reduto de resistência dos combatentes ucranianos contra o exército russo em Mariupol, cidade onde se situa um porto estratégico.



A rendição ou captura destes militares seria uma importante vitória para Moscovo. O autarca Vadim Boitchenko também pediu esta quinta-feira a continuação da retirada de civis da cidade, realizadas com a ajuda das Nações Unidas e da Cruz Vermelha Internacional. "Estamos a lutar juntos para salvar cada pessoa, cada morador de Mariupol", assegurou.



Os combates continuam bastante acesos noutras partes do país, sobretudo no leste da Ucrânia, onde, segundo o governador da região de Donetsk, se registou um ataque a uma área residencial de Kramatorsk durante a noite que provocou 25 feridos civis.