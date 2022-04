Portuguesa Laskasas fecha no centro de Moscovo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

"Só reabro a loja da Rússia quando a guerra com a Ucrânia acabar", garantiu ao Negócios o dono do grupo Laskasas, que se viu obrigado a fechar o seu "showroom" no centro de Moscovo, que tinha inaugurado há apenas cerca de um ano meio.

"Devido a todo o contexto que estamos a viver, esta seria a única decisão possível a tomar - não só pela dificuldade que já estávamos a sentir em termos logísticos, de exportação de todo o material, como na redução do poder de compra, visto que parte das pessoas viu o seu rendimento familiar reduzido", explica celso Lascasas.





"O fornecimento de matérias e o seu transporte, de Portugal para a Rússia, tornou-se num processo tão complexo e dispendioso que fechar a loja foi a nossa única opção", afirma o empresário, que colocou a meia dúzia de funcionários da loja moscovita "em teletrabalho a fazer prospeção de mercado dirigido a outros países do Leste europeu".





De resto, a loja russa, "com 240 metros quadrados, situada a uns cinco quilómetros do Kremlin, irá continuar a pertencer à Laskasas e o restante stock irá permanecer neste espaço", afiança Celso Lascasas, que lidera um grupo que emprega 450 pessoas e faturou cerca de 26 milhões de euros no ano passado, dois quais 1,2 milhões foram gerados pelo país presidido por Putin a contribuir.

As exportações da Laskasas "para mais de 50 países" valeram 35% da faturação consolidada em 2021, tendo o Médio Oriente e o Reino Unidos como principais mercados.

Fechada temporariamente a de Moscovo, o grupo português conta com nove lojas em Portugal e cinco no estrangeiro - em Londres (Reino Unido), Dubai (Emirados Árabes Unidos), Punta Cana (República Dominicana), Marbella (Espanha) e Luanda (Angola), somando, ainda, "dezenas de ‘showrooms’ multimarca espalhados por todo o mundo".





A frente produtiva deste fabricante de artigos de mobiliário e decoração, de Rebordosa, Paredes, é composta por três unidades industriais - uma de mobiliário, outra de estofos e uma terceira de artigos metálicos, como candeeiros ou ferragens.