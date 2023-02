Presidente dos EUA em visita surpresa a Kiev

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fez uma visita surpresa, esta segunda-feira, a Kiev, nas vésperas de se assinalar um ano desde o início da guerra, a 24 de fevereiro, numa forte demonstração de apoio à Ucrânia.





Na chegada à capital ucraniana, depois de uma longa viagem de comboio desde a fronteira com a Polónia, Biden encontrou-se com o seu homólogo ucraniano Volodymyr Zelenskiy, com o qual passeou pelas ruas do centro de Kiev, ao som das sirenes e sob forte aparato de segurança.Em comunicado, a Casa Branca informou que Joe Biden estava em Kiev para reafirmar "o compromisso inabalável dos Estados Unidos para com a democracia, soberania e integridade territorial da Ucrânia": "Quando Putin lançou a invasão, há cerca de um ano, ele pensava que a Ucrânia era fraca e que o Ocidente estava dividido. Pensou que nos poderia sobreviver, mas estava completamente errado"."Joseph Biden, bem-vindo a Kiev! A sua visita é um sinal extremamente importante de apoio para todos os ucranianos", escreveu Zelenskiy, no Telegram, a par com uma imagem dos dois juntos.Segundo a Casa Branca, o Presidente norte-americano vai anunciar outra ronda de entrega de equipamentos militares à Ucrânia, incluindo munições de artilharia, sistemas antiblindados e radares de vigilância e, ainda esta semana, deve comunciar um pacote adicional de sanções contra empresas ligadas à máquina de guerra da Rússia.A visita, não anunciada por razões de segurança, acontece um dia antes de o Presidente russo, Vladimir Putin, proferir um discurso sobre os esforços do país numa altura em que surgem indícios de que uma ofensiva pela primavera estará em curso. Coincide também com o encontro dos ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia, em Bruxelas, para discutir a aquisição conjunta de munições para fornecer à Ucrânia. "É o tema mais urgente. Se falharmos nisso, o resultado da guerra está em perigo", disse o chefe da diplomacia do bloco, Josep Borrel, antes da reunião.Biden é o primeiro Presidente norte-americano a visitar a Ucrânia desde George W. Bush em abril de 2008. No entanto, como vice-presidente, durante a administração de Barack Obama, visitava regularmente o país, tendo, aliás, desenvolvido uma relação próxima com o antigo Presidente ucraniano Petro Poroshenko.Biden tinha tornado público que esta terça-feira estaria na Polónia para uma visita de dois dias, mas a possibilidade de viajar até ao país vizinho foi sucessivamente descartada. Com efeito, a Casa Branca emitiu uma nota no domingo à noite a dar conta de que o Presidente dos Estados Unidos estava ainda em Washington, quando ele de facto estava já a caminho a meio da viagem.