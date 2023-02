"Eles começaram a guerra". Putin culpa países do Ocidente pelo conflito na Ucrânia

Leia Também Presidente dos EUA em visita surpresa a Kiev

O presidente da Rússia acusa os países do Ocidente de terem começado a guerra na Ucrânia. Vladimir Putin dirigiu-se na manhã desta terça-feira ao Parlamento russo para fazer um balanço daquilo a que chama "operação militar especial" e o impacto que está a ter para a economia do país."Eles começaram a guerra e nós usámos a força para a parar", afirmou Putin, acusando a Ucrânia de ter provocado Moscovo ao reforçar a presença militar na fronteira com a Rússia. "Gostaria de repetir: eles começaram a guerra", sublinhou sobre o conflito que irá completar, na sexta-feira, um ano.

O discurso do Estado da Nação perante as duas câmaras do Parlamento é o primeiro em dois anos e coincide com a data em que Vladimir Putin reconheceu a independência de Lugansk e de Donetsk. No mesmo dia, 21 de fevereiro de 2022, ordenou a mobilização do Exército russo para a "manutenção da paz" nos territórios separatistas pró-russos no leste da Ucrânia.



A guerra levou União Europeia e Estados Unidos a avançarem com uma vaga inédita de sanções económicas e financeiras contra a Rússia. Mas Putin garante que a estratégia não está a ter sucesso - nem virá a ter no futuro, garante - e, pelo contrário, até está é a penalizar os países do ocidente. "Os iniciadores destas sanções estão a castigar-se a si mesmos. Provocaram um crescimento dos preços nos seus próprios países, fecho de fábricas, colapso do setor energético. E dizem aos seus cidadãos que os russos são os culpados", disse, acrescentando que as sanções são uma via para destabilizar a sociedade russa.





"Fizemos tudo o que seria possível para resolver o problema de forma pacífica. Somos pacientes nas negociações para pôr fim a este terrível conflito. No entanto, está a ser preparado, nas nossas costas, um cenário completamente diferente", alegou o líder russo.Vladimir Putin considera que o Ocidente querer impor uma derrota estratégica para acabar com a Rússia "de uma vez por todas", defendeu, garantindo que, apesar do momento "difícil", o país irá alcançar "passo a passo" os seus objetivos na Ucrânia."Para garantir a segurança do nosso país, para eliminar a ameaça representada pelo regime neonazi que surgiu na Ucrânia após o golpe de 2014, foi decidido realizar uma operação militar especial. Passo a passo, com cuidado e consistentemente, alcançaremos as tarefas que estamos enfrentando", disse Putin.O presidente da Rússia usou o discurso para anunciar igualmente a criação de um fundo para ajudar veteranos e famílias de soldados feridos ou mortos em combate. O fundo (cujo valor não foi divulgado) irá contribuir para dar "apoio social, médico e psicológico".