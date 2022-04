Presidentes do Báltico a caminho de Kiev. Europa negoceia mista. Petróleo acima de 100 dólares

08h04

Putin aponta Europa para o vermelho

A Europa aponta para um arranque de sessão no vermelho, marcado pelo discurso de Vladimir Putin que anunciou que as negociações entre Ucrânia e Rússia chegaram a um "beco sem saída" e ainda pela divulgação dos números da inflação nos EUA e pelo "rufar dos tambores" do mercado que aguarda com expectativa a reunião do Banco Central Europeu agendada para esta quinta-feira.

Os futuros sobre Euro Stoxx 50 seguem a desvalorizar 0,2%.



O presidente russo considerou esta terça-feira que as negociações de paz chegaram a um "beco sem saída" após as acusações de Kiev sobre o massacre em Bucha.

No que toca à reunião do BCE, a esperança dos analistas é que para já tudo se mantenha como está. "[Esperamos] que a política [monetária] do BCE permanecerá inalterada na reunião desta semana, com detalhes sobre o fim do programa de ativos", comentou Gurpreet Gill, estratega do Goldman Sachs Asset Management, citado pela televisão norte-americana CNBC.

"O fim do Programa de Compra de Ativos já foi sinalizado para o terceiro trimestre, então o foco esta quinta-feira será qualquer possível alteração a esse cronograma" Para o especialista, caso o BCE determinasse a aplicação antecipada desta medida tal "abriria as portas para aumentos de taxas de juro mais cedo [do que o esperado]."

A marcar a sessão está a ainda a previsão da Organização Mundial do Comércio que esta terça-feira reduziu as estimativas relativas ao crescimento económico mundial de 4,7% para 3% devido à guerra na Ucrânia e à pandemia, tendo alertado ainda que o galopar dos preços pode abrir caminho para uma crise alimentar.

Na Ásia a sessão terminou de forma mista. O Topix encerrou o dia a subir 1,42%, acompanhando do Nikkei que somou 1,93%. Em Hong Kong, o Hang Seng valorizou 0,65%, enquanto Xangai derrapou 0,13%. O mercado asiático reagiu assim em alta aos números das exportações chinesas que alcançaram um nível mais alto do que o esperado.