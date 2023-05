Rússia acusa Ucrânia de ataque com drones em Moscovo

O Ministério da Defesa da Rússia acusou a Ucrânia de ter lançado um ataque com aparelhos aéreos não tripulados (drones) contra a zona de Moscovo, afetando vários edifícios mas sem causar feridos graves, noticia a imprensa internacional na manhã desta terça-feira, 30 de maio. Na Ucrânia, um ataque esta noite em Kiev causou a morte a uma pessoa.



O alerta em Moscovo foi dado inicialmente pelo autarca da capital russa que através em comunicado citado pela Lusa deu conta de um "um ataque com drones" na capital russa, que provocou "danos ligeiros" em vários edifícios, mas "sem provocar feridos graves". Serguei Sobianin disse que o aeroporto de Domodevo "opera com normalidade".



Depois, foi a vez de o Ministério da Defesa russo vir acusar Kiev do ataque. Numa mensagem no Telegram, citada por exemplo pelo Guardian, é dito que "esta manhã o regime de Kiev e lançou um ataque terrorista com drones na cidade de Moscovo". O ministério fala em oito drones, enquanto a autarquia da capital falava inicialmente em 25.





Este alegado ataque com drones contra Moscovo ainda não foi verificado por entidades independentes, escreve a Lusa. A confirmar-se pode tratar-se do ataque mais grave contra Moscovo desde 2 de maio, dia em que as autoridades russas acusaram Kiev de um suposto ataque com aparelhos não tripulados contra o edifício do Kremlin, sede da Presidência da Rússia.



Ataque com cerca de 50 drones sobre Kiev mata uma pessoa



Na Ucrânia, pelo menos uma pessoa morreu e várias ficaram feridas depois de um ataque massivo de drones russos à capital ucraniana, Kiev, de acordo com as autoridades locais, citadas pela imprensa internacional.





"Uma pessoa morreu, uma idosa foi hospitalizada, duas vítimas foram assistidas no local", disse o presidente da câmara de Kiev, Vitali Klitschko, citado pela BBC.





Segundo a Força Aérea ucraniana, citada pela BBC, foram lançados cerca de 54 drones kamikaze. É o terceiro ataque russo à capital ucraniana em 24 horas.