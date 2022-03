WSJ: Roman Abramovich e negociadores ucranianos com sintomas de envenenamento

Leia Também Zelensky terá pedido a Biden para não sancionar Abramovich. Ideia é facilitar negociações

A informação está a ser avançada pelo Wall Street Journal: o oligarca russo Roman Abramovich e também alguns negociadores de paz da Ucrânia sofreram sintomas daquilo que se suspeita ser um envenamento.O WSJ cita fontes próximas do tema, indicando que este suposto envenamento terá acontecido "em Kiev no início do mês".Segundo este relato, Abramovich e dois membros da comitiva ucraniana desenvolveram sintomas que incluiriam "olhos vermelhos, lacrimejar constante e doloroso e descamação da pele da face e das mãos", indica o jornal. O dono do Chelsea terá apresentado estes sintomas após uma reunião em Kiev.Abramovich tem desempenhado um papel nestas negociações para tentar chegar à resolução do conflito entre a Rússia e a Ucrânia.O Wall Street Journal indica que, de acordo com estas fontes, os sintomas de Abramovich e dos dois negociadores ucranianos afetados já terá melhorado, estando ainda por explicar o que terá causado estes sintomas. Tanto Roman Abramovich como os dois negociadores afetados não correm risco de vida, diz o WSJ.As fontes ouvidas pelo jornal atribuíram este possível envenamento a Moscovo, referindo que existe interesse em sabotar as conversações para pôr fim à guerra.Ainda segundo as mesmas fontes, o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, não foi afetado por esta situação. Um porta-voz do governante ucraniano indica que não existe informação sobre um suposto envenenamento.(notícia atualizada às 16:39)