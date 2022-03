Acordo ibérico para baixar preço da energia gera "tensão" no Conselho Europeu. Sánchez abandona a sala

Obstáculos levantados, por países como a Alemanha, contra a proposta conjunta de Portugal e Espanha para baixar os preços da eletricidade levaram o presidente do Governo espanhol a abandonar a sala e a ameaçar vetar as conclusões do Conselho Europeu.



18:22







Considerada um dos temas mais delicados para a União Europeia no que toca à guerra na Ucrânia, a redução da dependência energética é um dos focos de discussão neste segundo dia da cimeira de líderes. Embora os todos os países reconheçam que é urgente reduzir a dependência da energia russa, divergem na forma de o fazer. Isso terá ficado particularmente visível na discussão do chamado "pacto ibérico" sobre a energia.



O jornal espanhol "El País" e o canal de televisão francês "France24" dão conta de que o presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, chegou mesmo a levantar-se e sair da sala, depois de se terem tornado óbvias as dificuldades de chegar a um acordo que permita baixar o preço da eletricidade.



A ideia do "pacto ibérico" é impor um teto máximo para o preço de referência do gás, para dessa forma se evitar a "contaminação do preço da eletricidade". Segundo o Governo português, a proposta tem estado a ser trabalhada com a Comissão Europeia e



A proposta ibérica prevê que a medida seja "temporária" e se aplique a países com poucas interconexões energéticas . Há ainda a condição de os países terem uma fatia considerável de consumo de energias renováveis.



Mas, segundo o "El País" e a "France24", a Alemanha, que é um dos países europeus que mais depende do gás russo, terá sido um dos Estados-membros que terá feito uma oposição "feroz" à proposta, recusando a iniciativa proposta para baixar a eletricidade no mercado ibérico.



A recusa em avançar com a medida terá levado mesmo Pedro Sánchez a ameaçar vetar as conclusões do Conselho Europeu, segundo informação avançada pela "France24".



Se a proposta reunir o acolhimento de Bruxelas, Portugal e Espanha poderão ter uma poupança líquida mensal de 3.500 milhões de euros.

