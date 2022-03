Bruxelas aceita criar "exceção" para Portugal e Espanha fixarem preço máximo do gás

Após



líquida mensal de 3.500 milhões de euros aos dois países.Após nove horas e meia de reunião , os líderes europeus chegaram a acordo para diminuir a dependência do gás russo, mas, segundo Charles Michel, o consenso foi "muito difícil" , dadas as diferentes posições dos países em relação à forma como a redução dessa dependência deve ser feita e às medidas a adotar para baixar os preços da energia. Depois de a proposta de Portugal e Espanha para criar um teto máximo para os preços do gás natural ter



Quer isto dizer que Portugal e Espanha têm carta branca para apresentar, nos próximos dias, uma proposta formal à Comissão Europa para fixar o texto máximo dos preços do gás e, dessa forma, reduzir os preços da eletricidade.



Portugal e Espanha saúdam acordo europeu

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, anunciou esta sexta-feira um acordo europeu para criar um regime especial para que Portugal e Espanha possam fixar os tetos máximos do gás natural. A medida vai permitir baixar o preço da eletricidade e garantir uma poupançaApós a conclusão da reunião do Conselho Europeu, o primeiro-ministro, António Costa, e o presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, juntaram-se em conferência de imprensa, onde saudaram o acordo alcançado em Bruxelas e se comprometeram a formalizar a proposta "já na próxima semana".António Costa frisou que "o objetivo é muito claro: assegurar que o crescimento que está a ter o preço do gás não se vai repercutir no aumento do preço da eletricidade". "Num momento em que além da pandemia temos de enfrentar ainda as consequências desta guerra, é absolutamente essencial, para as famílias e empresas, conseguirmos ter melhores preços de energia", disse.Com essa proposta ibérica, António Costa considera que, não só será possível baixar os preços da eletricidade, como será possível fazê-lo "sem romper a integridade do mercado europeu", devido ao facto de Portugal e Espanha terem interconexões "insuficientes" e ser preciso ainda "separar o mercado ibérico do mercado europeu".O Conselho Europeu aprovou ainda algumas das propostas apresentadas pela Comissão Europeia para baixar os preços no mercado europeu , onde se incluem a compra conjunta de gás (semelhante à compra conjunta de vacinas durante a pandemia) e o aumento do armazenamento de gás nos Estados-membros.