Alemanha e França criticam orçamento comunitário, mas por razões distintas

As duas maiores economias europeias mostram reservas quanto à proposta ontem feita pela Comissão Europeia para o próximo quadro financeiro plurianual da União Europeia (2021-27). No entanto, as críticas dirigidas por Berlim e Paris ao esboço orçamental têm razões distintas.





Ainda esta quarta-feira, o governo germânico pediu uma distribuição mais justa das contribuições nacionais para o orçamento comunitário, para o qual a Alemanha é o maior contribuinte. Já o executivo gaulês critica o corte de 5% à rubrica global da Política Agrícola Comum (PAC),da qual a França é o maior beneficiário.





Confrontada com o Brexit, a necessidade de responder a um conjunto de desafios (Segurança e Defesa, migrações) ou a aposta reforçada na ciência e inovação, a Comissão Europeia propôs, ainda assim, um orçamento maior para uma UE mais pequena.