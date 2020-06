Artur Santos Silva: crise fez a UE assumir-se como potência mundial

Presidente honorário do BPI elogia o papel desempenhado pela Alemanha na criação do programa de recuperação económica.

Artur Santos Silva considera que, pela primeira vez, em resultado da pendemia de covid-19, a União Europeia se assumiu como uma potência económica mundial.



Na Conversa Capital, espaço de entrevista conjunto do Negócios e Antena 1, o presidente honorário do BPI e curador da Fundação La Caixa considera este um momento decisivo para a União Europeia. "Se não for uma potência económica, não é uma potência política", afirma.





"Na minha opinião, ela assume-se como uma força económica exatamente porque foi capaz de tomar uma série de decisões que obrigaram à mobilização de recursos no mercado" para combater os efeitos da crise económica provocada pela pandemia, ajuiza Artur Santos Silva.