Boris Johnson discorda "fortemente" da decisão do Supremo mas vai respeitá-la

Antes da decisão do Supremo Tribunal ter sido divulgada, o primeiro-ministro britânico recusou excluir um cenário em que volta a suspender o Parlamento. Boris Johnson também excluiu a hipótese de se demitir caso a decisão do tribunal fosse contra a ação do Executivo, o que veio a concretizar-se. A oposição trabalhista e dos liberais democratas já sugeriram que o atual primeiro-ministro não tem condições para continuar.Esta terça-feira, 24 de setembro, de manhã, a presidente do Supremo Tribunal britânico, Brenda Hale, afirmou que o conselho dado pelo primeiro-ministro à Rainha para prorrogar o Parlamento por cinco semana foi "ilegal, vazio e sem efeito". Ou seja, segundo o Supremo Tribunal, dada a ilegalidade, é como se a decisão de suspender - que estava neste momento a ser cumprida - não tivesse acontecido.Assim, "o Parlamento não foi prorrogado", concluiu, explicando que os "speakers" da câmara dos comuns e dos lordes (câmara baixa e alta) podiam "imediatamente" tomar as medidas necessárias para retomar os trabalhos dos deputados.Logo após a decisão, o "speaker" John Bercow anunciou que iria reunir-se de "urgência" com os líderes dos partidos para reiniciar a atividade parlamentar "sem atrasos". Mais tarde, Bercow revelou que os trabalhos retomam amanhã às 11h30. No entanto, não deverá existir o habitual debate semanal com o primeiro-ministro à quarta-feira dado que Boris Johnson está em Nova Iorque.Segundo a imprensa internacional, esta é uma decisão sem precedentes por parte do Supremo Tribunal britânico e que limitará daqui em diante o poder dos governos para prorrogarem a agenda do Parlamento.A decisão acontece também numa altura crítica do Brexit: o Parlamento obrigou o Governo a negociar um acordo de saída, que terá de ser aprovado no Parlamento (no qual o Executivo já não tem maioria), caso contrário o cenário mais provável é que haja um novo adiamento da saída oficial do Reino Unido da União Europeia, um tema que divide partidos, o Parlamento e os eleitores. No início de setembro, os deputados aprovaram legislação que impede uma saída sem acordo, uma hipótese que era admitida pelo atual Governo.(Notícia atualizada com mais informação às 14h03)