Corbyn quer eleições logo que o cenário de Brexit sem acordo seja afastado

"Esta crise só pode ser resolvida com eleições gerais. As eleições devem ter lugar logo que a ameaça deste governo sobre um desastroso [Brexit] sem acordo seja posto de parte", afirmou esta terça-feira, 24 de setembro, Jeremy Corbyn, secretário-geral do Partido Trabalhista.





Tendo antecipado em um dia o discurso previsto apenas para quarta-feira, em virtude da decisão hoje anunciada pelo Supremo Tribunal do Reino Unido, Jeremy Corbyn discursou ainda no âmbito do congresso trabalhista que decorre em Brighton. Esta segunda-feira, os militantes do "labour" aprovaram a moção de Jeremy Corbyn que pressupõe a neutralidade do partido se for realizado um novo referendo sobre a permanência britânica no bloco europeu.



Ou seja, a moção aprovada pelos congressistas trabalhistas parte de um cenário de novas eleições parlamentares posteriores a um novo adiamento da data do Brexit, atualmente prevista para 31 de outubro. Como primeiro-ministro, Corbyn negociaria, durante um período de até três meses, um novo acordo de saída da UE com os líderes europeus, com o objetivo de alcançar um acordo com base numa união aduaneira com os parceiros europeus, mantendo o Reino Unido alinhado com as regras do mercado único europeu.



Só então, e passados seis meses de fechar um entendimento com Bruxelas, é que seria realizada nova consulta popular, já não com uma simples pergunta sobre a permanência ou saída da UE, mas pedindo aos eleitores britânicos que escolhessem entre o acordo de saída negociado com os líderes europeus e a saída do projeto europeu. Somente nessa altura é que o Partido Trabalhista anunciaria uma posição oficial sobre a preferência no dito referendo.

(Notícia em atualização)

O líder do "labour" sublinhou ainda que o afastar de qualquer hipótese de um Brexit sem acordo sobre um tratado jurídico que estabeleça os termos do divórcio entre as partes consiste precisamente na lei aprovada pela Câmara dos Comuns antes de o primeiro-ministro, Boris Johnson, ter avançado com a suspensão dos trabalhos parlamentares a fim de prosseguir o processo de saída do Reino Unido da União Europeia sem intromissão dos deputados britânicos.