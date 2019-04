Bruxelas deverá voltar a prolongar Brexit, mas exige cooperação do Reino Unido

There are times when you need to give time time.

O Reino Unido verá a data de saída da União Europeia adiada pela segunda vez, mas para tal terá de aprovar o acordo de saída firmado com Bruxelas e de participar nas eleições europeias. É isso que sugere a versão preliminar das conclusões do Conselho Europeu extraordinário, cujo tema central será o Brexit, que está a ser divulgada por vários órgãos de comunicação social internacionais, incluindo o Guardian, o Financial Times e a Reuters.Os chefes de Estado dos 27 Estados-membros vão reunir-se esta quarta-feira, 10 de abril, para tentar encontrar uma solução no processo do Reino Unido que não implique a saída sem acordo atualmente programada para sexta-feira, 12 de abril. De acordo com o documento preliminar, o Conselho Europeu assumirá o compromisso de prolongar a saída até quando for necessário, mas nunca depois de uma data que ainda será definida pelos líderes europeus.Contudo, os Estados-membros só cedem no prolongamento caso o Reino Unido assuma o compromisso de ratificar o acordo de saída já firmado com Bruxelas. "Caso o acordo de saída seja ratificado pelo dois partidos [Conservadores e Trabalhistas] antes desta data [a ser definida], a saída acontecerá no primeiro dia do mês seguinte", detalha a versão preliminar. Ou seja, a data final poderá ser antecipada neste cenário.Além disso, o prolongamento depende do compromisso do Reino Unido de atuar de uma maneira "construtiva e responsável" durante o período da extensão com um "dever de cooperação sincera". O mesmo é dizer que os britânicos não poderão ser um obstáculo à tomada de decisões de longo prazo por parte da União Europeia, por exemplo nas questões do orçamento plurianual.O Reino Unido fica também obrigado a participar nas eleições europeias que se realizam entre 23 e 26 de maio, independentemente de ter ou não aprovado o acordo de saída. Caso não participe nas eleições, a saída fica marcada para o dia 1 de junho, escreve o The Guardian.Em antecipação da reunião, o presidente do Conselho Europeu divulgou a carta-convite que enviou aos líderes europeus. No texto, Donald Tusk disse ser favorável a uma longa e "flexível" extensão do Brexit, o que significaria que o Reino Unido poderia sair assim que estivesse pronto e que os Estados-membros não teriam de repetir consecutivamente cimeiras de emergência como a de amanhã.Contudo, o presidente do Conselho defende que, no máximo, seja concedido mais um ano. Há países favoráveis a esta abordagem, como é o caso de Portugal, mas há quem se oponha a um prolongamento maior, como é o caso da França, que exige mais garantias do lado do Reino Unido. Segundo a Reuters, a maior parte dos países defende um adiamento até ao final do ano."Mais importante do que isso é que a extensão longa iria dar mais certezas e previsibilidade ao remover a ameaça de constantemente se estar a mudar datas-limite", argumenta Tusk, sugerindo que com este longo prolongamento do Brexit poderia servir para haver uma mudança na estratégia dos britânicos. Donald Tusk fez questão de recordar que ainda é possível revogar o Artigo 50 (que acionou o processo de saída) a qualquer momento.Os deputados britânicos deram esta terça-feira, 9 de abril, a "luz verde" ao Governo para requerer um prolongamento da data de saída do Reino Unido da União Europeia de 12 de abril para 30 de junho.A maioria dos deputados do Partido Conservador votou ao lado do Partido Trabalhista para apoiar a decisão da primeira-ministra britânica. O debate e a votação aconteceu na mesma altura em que Theresa May viajou para Berlim e Paris na tentativa de alcançar um acordo com os chefes de Estado que se reúnem esta quarta-feira.O voto de hoje foi o culminar de um passo sem precedentes do Parlamento britânico que tomou as rédeas do processo do Brexit. Esta semana os deputados britânicos tinham aprovado a garantia de que o Reino Unido não sairia da União Europeia sem um acordo a 12 de abril.