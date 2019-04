EPA

O governo de Theresa May quer aprovar até julho o acordo para o Brexit no Parlamento britânico. A meta foi avançada pelo vice-primeiro-ministro britânico, David Lidington, em declarações à Reuters.O objetivo de ter o acordo para a saída da União Europeia aprovado até julho é fechar este processo antes de o Parlamento Europeu, renovado após as eleições de maio, iniciar a atividade. Contudo, reconhece Lidington, o sucesso desta meta está dependente das negociações com a oposição, junto de quem o governo tem de conseguir consenso para aprovar um acordo que já foi chumbado por três vezes."Não posso indicar uma data exata. Depende, em grande medida, de como decorrerem as conversações com o Partido Trabalhista", afirmou David Lidington à agência noticiosa. "Não quero um prazo rígido porque isso começa a criar inflexibilidades, mas não acredito que possamos permitir que isto se prolongue por muito mais tempo. Temos de concluir este processo antes de o novo Parlamento Europeu começar a trabalhar, em julho deste ano", acrescentou.O vice-primeiro-ministro britânico afirma ainda que o Governo quer levar o acordo de volta ao Parlamento "o mais cedo possível", mas ressalva que, para que isso aconteça, serão necessários "compromissos" de todas as partes.O chefes de Estado e de Governo da União Europeia decidiram, este mês, conceder uma nova extensão para a saída do Reino Unido, até 31 de outubro . Theresa May tinha pedido uma extensão mais curta, até 30 de junho, mas os líderes do bloco europeu optaram por um prazo mais largo.Com o alargamento do prazo de saída da União Europeia, o Reino Unido terá de participar nas eleições europeias, que decorrem entre 23 e 26 de maio. Este cenário só poderá ser evitado se o Parlamento britânico aprovar, antes dessa data, o acordo do Brexit.