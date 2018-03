Bruxelas e Londres alcançam acordo sobre período de transição

Após semanas de complexas negociações, a UE e o Reino Unido chegaram a um amplo acordo sobre o período de transição que vai enquadrar as relações entre os dois blocos depois de concretizado o Brexit. No entanto, há áreas ainda por afinar. Libra reage com subida de 1%.

Reuters

É ainda preliminar, mas a União Europeia e o Reino Unido chegaram a acordo sobre um conjunto alargado das regras que vão nortear as relações entre as duas regiões ao longo do período de transição que vai seguir-se à concretização do Brexit, em Março do próximo ano.

O acordo político foi anunciado em conferência de imprensa realizada na manhã desta segunda-feira, 19 de Março, em Bruxelas, pelos chefes das missões negociais do Reino Unido, David Davis, e da UE, Michel Barnier, isto depois de um fim-de-semana de intensas negociações.



Determinante para este compromisso foi a cedência de Londres num dos temas que o governo britânico se mantinha mais intransigente, designadamente no que diz respeito à liberdade de movimento de pessoas e aos direitos dos cidadãos europeus depois de consumada a saída britânica do projecto europeu.

O Reino Unido aceitou que durante a transição, que terá a duração aproximada de dois anos, entre 29 de Março de 2019 e Dezembro de 2020, se mantenham em vigor as quatros liberdades de circulação (pessoas, bens, serviços e capitais), assim como inalterados os direitos dos cidadãos oriundos de outros países da UE que emigrem para o Reino Unido. Numa das principais conquistas britânicas nesta negociação, David Davis anunciou que neste quase dois anos de transição o Reino Unido poderá negociar e firmar acordos comerciais com países terceiros (externos à UE).

Barnier e Davis esperam que um acordo final sobre o período de transição possa ser firmado no Conselho Europeu que vai decorrer esta semana. O período de transição tem como objectivo lançar os alicerces para a futura relação entre o Reino Unido e a UE. Depois de fechado um acordo final sobre o período de transição, os líderes das equipas de negociação esperam que as conversações possam finalmente focar-se na futura relação entre os dois blocos.



Apesar deste "passo decisivo", Michel Barnier lembrou que este princípio de acordo "não é ainda o fim da estrada". É que questões como a gestão fronteiriça na Irlanda do Norte ficaram ainda em aberto e à espera de discussão adicional. Ficou porém já acordado que qualquer que seja o acordo final que venha a ser alcançado, este terá de conter uma cláusula impeditiva do estabelecimento de controlos rígidos na fronteira entre as duas "Irlandas". Essa opção de "barreira" de emergência será activada "a menos ou até que outra solução seja encontrada", explicou Barnier.



Ou seja, a Irlanda do Norte deverá assim permanecer parte integrante da união aduaneira da UE e do mercado único europeu (que pressupõe o respeito pelas quatro liberdades de movimentos) até que seja encontrada uma outra solução que regule a relação deste país pertencente ao Reino Unido e a República da Irlanda (Estado-membro da União). Defensora de um "Brexit rígido", a primeira-ministra britânica Theresa May afirmou recentemente que não poderia aceitar que, depois de formalizada a saída da UE, uma parte do Reino Unido continuasse a pertencer ao projecto europeu, pelo que esta solução provisória representa uma cedência de Londres.

Outra concessão britânica concerne às pescas, cujo controlo continuará a cargo de Bruxelas durante a transição, pese embora Londres tenha assegurado o direito a ser "consultada" sobre quaisquer oportunidades relacionadas com o Reino Unido que surjam nesta área.

(Notícia em actualização)