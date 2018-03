UE rejeita ambições do Reino Unido para o comércio mas abre a porta a uma renegociação

A União Europeia rejeita as ambições do Reino Unido para a futura relação comercial com o bloco regional, e já preparou um documento onde define várias limitações, alertando para as "consequências económicas negativas" das escolhas feitas pelo governo de Theresa May.





Apesar de o documento salientar a pretensão da União Europeia de "manter uma parceria o mais próxima possível com o Reino Unido", na verdade essa relação é restringida a um acordo de livre comércio, que mantém a isenção de tarifas para todos os bens - e serviços "até determinado ponto" -, devido à intenção de Londres de sair do mercado único e união aduaneira da UE.