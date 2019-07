Foi no ano passado - após a "saída limpa" da Grécia em agosto - que a Comissão Europeia decidiu acionar um instrumento de monitorização reforçada prevista no quadro europeu do 2-pack (pacote duplo) implementado em 2013. Esta foi a primeira vez que se ativou este mecanismo, o qual deverá manter-se até a Grécia pagar, no mínimo, 75% da ajuda recebida, segundo as regras europeias.As avaliação são trimestrais. Em junho deste ano foi divulgado o terceiro relatório deste instrumento, sendo que o próximo está calendarizado para setembro.O prolongamento da vigilância apertada é "normal", diz Bruxelas na decisão divulgada esta sexta-feira, 26 de julho. O objetivo é "assegurar" que continuam a ser implementadas as reformas acordadas ao abrigo do programa de ajustamento grego, "em linha com aos compromissos feitos pelas autoridades gregas"."A implementação destas reformas é crucial para continuar a fortalecer a recuperação económica da Grécia", argumenta a Comissão Europeia no comunicado.Bruxelas aproveita para anunciar também que irá extinguir o posto de chefe de missão para a Grécia. Declan Costello, que ocupava essa posição, foi para a direção-geral dos Assuntos Económicos e Financeiros como subdiretor.A boa notícia é que a Grécia deverá ter uma ajuda nas contas públicas com a redução da fatura dos juros, tal como aconteceu em Portugal. Esta semana os juros gregos a dez anos baixaram da barreira dos 2% , um mínimo histórico e algo inédito para um país que tem uma dívida pública que corresponde a perto do dobro da sua economia (181% do PIB).