Bruxelas vai responder à provedora de justiça europeia "com toda a transparência"

A Comissão Europeia comprometeu-se hoje a responder "com toda a transparência" às recomendações da Provedora de Justiça Europeia sobre a contratação de Durão Barroso pelo Goldman Sachs e lembrou que as regras do código de conduta já foram reforçadas.