Charles Michel: Sexto pacote de sanções da UE à Rússia pode ser validado nos próximos dias

"Os textos estão em redação, podem ser validados amanhã (quarta-feira) ou no dia seguinte (quinta-feira)", disse Michel, na conferência de imprensa final da reunião do Conselho Europeu.O embargo ao petróleo russo acordado em Bruxelas pelos líderes europeus irá reduzir em cerca de 90% as importações de petróleo da Rússia pelo bloco comunitário até ao final do ano.O sexto pacote de sanções à Rússia, que a Comissão Europeia propôs há quase mês, representará praticamente o fim das importações de petróleo da Rússia dentro de sensivelmente seis meses, mesmo com as alterações e exceções temporárias introduzidas, designadamente o embargo numa primeira fase aplicar-se apenas às importações de petróleo por via marítima.As sanções passam a abranger numa primeira fase as importações de petróleo por via marítima, para que a Hungria e também a Eslováquia e a República Checa possam continuar a receber petróleo por via terrestre (oleoduto).