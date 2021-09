Comissão Europeia antevê 19 países da UE a atingir valores pré-pandemia ainda este ano

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, referiu esta quarta-feira que 19 estados-membros da União Europeia deverão atingir valores pré-pandemia ainda este ano. Ursula von der Leyen considera que as diferenças face à última crise são "marcantes" e adiantou que vai relançar a discussão para rever a governação económica."Na última crise [de 2008], necessitámos de oito anos para que o PIB da zona euro recuperasse valores pré-crise. Desta vez, esperamos que 19 países atinjam níveis pré-pandemia ainda este ano e os restantes deverão fazê-lo no próximo ano", disse Ursula von der Leyen, no debate do Estado da União, em Estrasburgo.Ursula von der Leyen sublinhou ainda que o crescimento na zona euro acelerou nos últimos meses "mais do que nos Estados Unidos e na China". "As lições da crise financeira podem servir-nos de lição. Na altura, declarámos vitória demasiado cedo e pagámos um preço por isso. Não queremos repetir esse erro", salientou.Com o Plano de Recuperação, a Comissão Europeia "vai investir na recuperação de curto prazo" e "na prosperidade de longo prazo". Ursula von der Leyen acredita ainda que, com os milhões da chamada "bazuca" europeia, os estados-membros terão mais capacidade para "dar resposta a questões estruturais da economia", como as questões laborais à reforma dos sistemas de pensões."Aprendemos com as lições do passado, de quando agimos divididos e demasiado tarde. As diferenças são marcantes", disse.A presidente da Comissão Europeia alertou ainda aos líderes europeus para estarem "atentos" à forma como a crise provocada pela covid-19 afetou a economia, com "o aumento das dívidas, o impacto nos diferentes setores e as novas formas de trabalhar".Para isso, a Comissão liderada por Ursula von der Leyen vai relançar a discussão sobre a revisão da governação económica nas próximas semanas. "A nossa intenção é encontrar um consenso sobre o modo como deveremos avançar, ainda antes de 2023", concretizou.