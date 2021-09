Von der Leyen diz que tributação às multinacionais é "uma questão de justiça básica"

para a tributação destes gigantes, sobretudo as tecnológicas, para financiar a recuperação pós-pandemia.

Em julho, os 20 países mais industrializados do mundo (o G20) chegaram a acordo sobre a implementação de um novo mecanismo tributário para as empresas multinacionais, depois de também os ministros das Finanças do G7 terem chegado a acordo para implementar uma taxa mínima de 15% sobre os lucros das empresas, nomeadamente multinacionais.





um acordo global "estável e detalhado" para avançar com a tributação das multinacionais e "financiar a recuperação" económica depois do abalo provocado pela covid-19.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, defendeu esta quarta-feira que a criação de um imposto mínimo sobre as multinacionais é "uma questão de justiça básica". A Comissão está focada em fechar um "acordo global""Faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para fechar um acordo global histórico sobre tributação mínima. Exigir que as grandes empresas paguem uma quantia certa de imposto não é apenas uma questão de finanças públicas, mas sobretudo uma questão de justiça básica", defendeu Ursula von der Leyen, no debate do Estado da União, em Estrasburgo.Segundo Ursula von der Leyen, a pandemia deixou "cicatrizes profundas" na economia social e veio evidenciar a importância de reforçar o Pilar Europeu dos Direitos Sociais, a fim de garantir "empregos dignos, condições de trabalho mais justas, melhores cuidados de saúde e melhor equilíbrio entre trabalho e família na vida das pessoas".A presidente da Comissão considera que "a justiça social não é apenas uma questão de tempo", mas também "uma questão de tributação justa". "Numa economia social de mercado, é bom que as empresas tenham lucros, mas lucram graças à qualidade das infraestruturas, segurança social e educação. Portanto, o mínimo que podemos esperar é que eles paguem uma parte justa", disse.A expectativa da Comissão Europeia é que, até outubro, haja