Costa não quer Estado de direito na Hungria a atrapalhar acordo sobre recuperação da UE

António Costa cumpriu mais uma etapa do périplo em curso para aproximar posições a fim de que seja possível ao Conselho Europeu de 17 e 18 de julho chegar a acordo sobre a recuperação da União Europeia.



Em Budapeste, após uma conversa com o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, o chefe do Governo português deixou claro não querer que a discussão em torno do cumprimento das regras do Estado de direito pela Hungria possa contaminar a premente necessidade de um acordo quanto ao fundo de recuperação e ao próximo orçamento comunitário de longo prazo.





Numa altura em que vários Estados-membros pretendem condicionar o acesso aos futuros meios financeiros para a retoma ao cumprimento das regras do Estado de direito - intenção sobretudo direcionada a punir as violações na Hungria e na Polónia -, o primeiro-ministro português defende que essa é uma questão que deve ser tratada tendo em conta os tratados da UE, em concreto o artigo 7.º, e não ser de condicionalidade à alocação de apoios."Os valores não se compram. Se há um problema de valores, deve ser tratado com está previsto no artigo 7.º [da UE]", defendeu, em declarações transmitidas pela RTP3, já depois de ter reconhecido que, "com a Hungria, há um problema particular que tem a ver com a questão do Estado direito e a relevância que deve ter nesta condicionalidade"."Para nós a liberdade, democracia e Estado de direito são questões centrais que devem ser resolvidas nos termos próprios dos tratados", acrescentou. Com o eclodir da pandemia, Orbán viu o parlamento húngaro aprovar o reforço dos poderes do primeiro-ministro , medida que renovou receios em Bruxelas quanto ao rumo cada vez mais centralizado e autoritário do regime húngaro, que o líder húngaro classifica de "democracia iliberal".

No entender de António Costa, "aquilo que importa assegurar é um adequado controlo do uso dos fundos europeus, o que é absolutamente razoável, [algo que] todos aceitamos e creio que a Hungria também aceita". Depois de conversar com Orbán, Costa notou que "por vezes há falta de diálogo" no seio da UE, pelo que estas conversas bilaterais ajudam a identificar os "pontos de conflito em aberto" de modo a facilitar a procura de "soluções.





Por seu turno, o líder nacional-autoritário Orbán já avisou que se os líderes europeus insistirem na tentativa de condicionar o acesso a apoios com vista à recuperação da UE ao tema do Estado de direitoO governante português reiterou a importância de se alcançar um acordo na UE e disse não ver qualquer "razão para que, desde já, não haja vontade política perante a situação dramática que a Europa está a vier". Para reforçar este argumento, Costa recordou as mais recentes, e mais pessimistas, previsões da Comissão Europeia, que proteja uma queda de quase 10% do PIB nacional em 2020 e uma taxa de desemprego em torno dos 10%.Segue-se agora a cimeira europeia da próxima sexta-feira e sábado. Esta segunda-feira, depois de um jantar de trabalho com o congénere holandês, Mark Rutte, em Haia, ficou claro que os Países Baixos mantêm as objeções à proposta em cima da mesa para a recuperação da União , rejeitando a prevalência de verbas a fundo perdido (dois terços dos 750 mil milhões de euros) e exigindo que o Conselho assegure direito de veto para autorizar desembolsos e monitorizar as reformas e investimentos que os países terão de fazer para reforçar o seu potencial de crescimento económico.Oposição que persiste apesar de a "negotiating box" avançada pelo líder do Conselho Europeu, Charles Michel , ser vista como mais um contributo no sentido de um "compromisso", até porque se aproxima das pretensões do bloco dos países frugais (Países Baixos, Áustria, Suécia e Dinamarca),como ontem sublinhou António Costa.(Notícia atualizada)