Costa usa Cimeira Social para pedir regras orçamentais de rosto humano

No encerramento do primeiro dia da Cimeira Social que decorre no Porto, António Costa aproveitou a oportunidade para, numa altura em que decorre o debate sobre a reforma do modelo de governação económica da União Europeia - ou seja, do famigerado Pacto de Estabilidade e Crescimento (PEC) - defender que as futuras regras de disciplina orçamental sejam menos voltadas para a evolução do défice e da dívida, e mais atentas à redução da pobreza e à criação de emprego.O primeiro-ministro sustentou que o plano de ação que estabelece um conjunto de 20 princípios a seguir para renovar contrato social europeu "tem de ser inserido no exercício do Semestre Europeu"."Vai ser um exercício onde, simultâneamente, vamos continuar a avaliar, como devemos avaliar, a estabilidade dos grandes fatores macroeconómicos, mas temos agora também novos critérios de avaliação. Não vamos avaliar só o nosso défice, mas também os nossos resultados na redução da pobreza. Não vamos só olhar para o nosso crescimento do PIB, vamos olhar também para a capacidade para efetivamente aumentar o nosso compromisso em formação. Não vamos só olhar para a dívida, vamos também olhar para a necessidade de criar mais empregos para atingirmos essa meta dos 78% da população adulta empregada em 2030", argumentou Costa.

"Isto vai transformar o modelo da governação económica da Europa (...) Mais equilibrado e mais justo, menos financeiro, mais económico, mais social, e isso significa uma Europa melhor que estamos aqui a construir", concluiu.



Coube ao chefe do Governo português a última intervenção da primeira jornada da Cimeira Social pois é Portugal quem detém atualmente a presidência rotativa do Conselho da UE. Antes, António Costa destacava a discussão desta sexta-feira como um "marco histórico" na medida em que foi obtido "o mais ambicioso compromisso alguma vez alcançado de forma tripartida ao nível europeu".



"Pela primeira vez alcançámos um compromisso conjunto do presidente do Parlamento Europeu, da Presidente da Comissão Europeia e dos parceiros sociais na execução do plano de ação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais", detalhou.





(Notícia em atualização)