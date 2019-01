Governo anuncia linha de 50 milhões para empresas reagirem a Brexit sem acordo

Já para atenuar os danos no sector do turismo, o Governo vai realizar ações promocionais junto dos turistas britânicos para reforçar a imagem de Portugal como um país amigo. Além disso, os aeroportos de Faro e do Funchal, os que recebem o maior fluxo de turistas do Reino Unido, serão fortalecidos ao nível do atendimento para minimizar filas no processamento do controlo de passaportes.Tal como o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, explicou, as decisões ao nível da necessidade de vistos de viagem são tomadas pela União Europeia e não individualmente por cada Estado-membro. Na sexta-feira passada Santos Silva tinha já indicado que os turistas britânicos deverão ser dispensados de visto para viajar nos países da União Europeia, pressupondo-se um tratamento recíproco por parte do Reino Unido aos cidadãos europeus.

Outra medida do plano de contingência passa por incentivar as empresas a analisar os impactos que o Brexit pode ter à sua atividade. Além disso, serão realizados seminários, para ajudar ao esclarecimento de dúvidas, juntamente com a Aicep e a CIP. Os centros regionais do IAPMEI também serão capacitados para atender às questões das empresas.



O plano ainda não está fechado e continuará a ser debatido com os parceiros, até à próxima quinta-feira, quando deverá ser avaliado em reunião do Conselho de Ministros. Esta tarde o ministro Santos Silva estará no Parlamento para uma audição ao abrigo do regimento, onde se espera que o plano de contingência seja debatido com os deputados.



Na sexta-feira passada, Santos Silva apresentou as medidas do plano de contingência que dizem respeito aos cidadãos.