Centeno sobre Brexit: "Uma saída não ordenada não é uma solução para ninguém"

The worst scenario for the Euro and especially for the UK is a hard #Brexit. It is up to politicians to avoid it. Speaking to the press in the @Europarl_EN pic.twitter.com/kZFaw8fUvc — Mário Centeno (@mariofcenteno) 15 de janeiro de 2019

o que são os diferentes cenários que ainda hoje se colocam face à saída".

"O que eu posso dizer é que a Zona Euro se preparou, que a União Europeia se preparou para o cenário que foi negociado, e que temos de estar sempre prontos para planos de contingência para outras situações", rematou.



No dia em que o Parlamento britânico vota o acordo do Governo de Theresa May com a União Europeia para a saída do Reino Unido, o presidente do Eurogrupo alertou que "uma saída não ordenada não é uma solução para ninguém". Para Mário Centeno esse é o "pior cenário para todos", mas "acima de tudo" para os britânicos."Aquilo que me parece bastante claro é que uma saída sem um acordo não pode acontecer", afirmou o ministro das Finanças português esta terça-feira, 15 de janeiro, em Estrasburgo, em declarações aos jornalistas à margem das comemorações dos 20 anos do euro que trouxeram Centeno ao Parlamento Europeu . O foco deve estar na procura da "melhor solução" para o Brexit, disse, ainda que não tenha identificado qual.Para Mário Centeno uma saída sem acordo - face à oposição dos deputados britânicos que Theresa May tem enfrentado - "é o pior cenário para a União Europeia, para a Zona Euro, mas acima de tudo para os cidadãos do Reino Unido". Antes do voto acontecer, o presidente do Eurogrupo não quis traçar cenários sobre o futuro, referindo apenas que "hoje é dia do Parlamento britânico se pronunciar e aguardar".Contudo, teceu duras críticas aos políticos que fizeram campanha para a saída do Reino Unido da União Europeia: "O Brexit é uma resposta demasiado simples para um problema complexo", afirmou, referindo o ambiente de falta de informação em que o referendo se realizou. Para o presidente do Eurogrupo este é um exemplo de uma tendência mundial e também europeia de cair na "tentação de obter respostas simples para problemas complexos".Recordando que "ao longo dos últimos meses" se aprendeu "muito sobre as dificuldades que a saída da UE tem", Centeno aconselha a que se siga o exemplo da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China para desbloquear a negociação do Brexit."Há seis meses estávamos bastante preocupados com as tensões dos EUA por causa da guerra comercial. Os decisores políticos reuniram-se e encontraram soluções para resolver as ansiedades e evitou-se esse conflito comercial. A questão com o Brexit é a mesma coisa", sintetizou.Com todas as possibilidades em cima da mesa, Centeno assegurou que também Portugal se vai preparar para "O jornalista viajou para Estrasbrugo, a convite do Parlamento Europeu.