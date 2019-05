Em termos homólogos, os preços na energia continuam a registar a maior subida (5,4%, ligeiramente acima dos 5,3% em março), seguido dos serviços (1,9%, acelerando face aos 1,1% de março) e dos alimentos, álcool e tabaco (1,5%).Os dados divulgados pelo Eurostat ficaram acima das expectativas dos economistas consultados pela Bloomberg e representam um sinal importante para o Banco Central Europeu (BCE). Esta valorização dos preços aliada à recuperação do ritmo de crescimento - o PIB da Zona Euro no primeiro trimestre acelerou - poderá dar descanso ao BCE no que toca aos estímulos monetários, que voltaram a estar em cima da mesa no final do ano passado.No caso de Portugal, a inflação estabilizou nos 0,8%. O Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) - o indicador que o Eurostat usa para comparar os países europeus - registou uma variação homóloga de 0,9% em abril, acima dos 0,8% de março.