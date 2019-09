Juncker: Brexit "é um momento trágico para a Europa"

A saída do Reino Unido da União Europeia prevista para 31 de outubro "é um momento trágico para toda a Europa", afirmou o presidente cessante da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, numa entrevista publicada hoje pelo jornal espanhol El Pais.

O chefe do executivo da União Europeia (UE), que cessa funções em 31 de outubro, argumenta que "o ‘Brexit’ está em desacordo com o sentido da história e do espírito de Churchill, que em seu tempo defendeu Estados Unidos da Europa".