Numa curta intervenção que se seguiu a longas horas de discussão do conselho de ministros do Reino Unido, a primeira-ministra britânica anunciou que o governo decidiu apoiar o acordo técnico alcançado com Bruxelas com vista ao enquadramento da relação futura entre os dois blocos.

Terá sido um "parto" difícil mas, no final, Theresa May conseguiu garantir o apoio do seu governo ao acordo firmado com Bruxelas que define o enquadramento da futura relação entre o Reino Unido e a União Europeia. As mais de cinco horas do conselho de ministros foram difíceis para a primeira-ministra britânica, que tinha de convencer os colegas de executivo que defendem um corte mais abrupto na relação Bruxelas-Londres e que, pelo meio e segundo vários relatos da comunicação social inglesa, ouviu várias ameaças de demissão e exigência de um eventual voto de não-confiança no seio do Partido Conservador.(Notícia em actualização)