EPA

Para já, a solução passa pela garantia de que o período de transição poderá ser prolongado se, quando o mesmo findar, não existir ainda um enquadramento legal para a fronteira irlandesa que satisfaça os dois lados.

Today, I have resigned as Brexit Secretary. I cannot in good conscience support the terms proposed for our deal with the EU. Here is my letter to the PM explaining my reasons, and my enduring respect for her. pic.twitter.com/tf5CUZnnUz — Dominic Raab (@DominicRaab) 15 de novembro de 2018

With much sadness and regret I have submitted my letter of resignation as a Northern Ireland Minister to the Prime Minister. A copy of my letter is attached.

It has been a joy and privilege to serve in the Northern Ireland Office and I will always cherish the fondest memories. pic.twitter.com/SN8j4OwhYD — Shailesh Vara MP (@ShaileshVara) 15 de novembro de 2018



Dominic Raab demitiu-se de secretário de Estado para o Brexit esta quinta-feira, 15 de Novembro, depois de o Governo britânico ter apoiado o acordo técnico alcançado entre Londres e Bruxelas. Esta é a segunda demissão neste cargo: a primeira tinha sido de David Davis que foi o responsável até Julho deste ano. Raab estava há menos de cinco meses no Executivo.O anúncio foi feito na conta de Twitter de Dominic Raab e deixa clara a sua oposição ao acordo técnico que Theresa May quer levar em frente. "Não posso, em boa consciência, apoiar os termos do acordo proposto", assinala. Raab considera que os termos do acordo sobre a fronteira da Irlanda do Norte são uma "ameaça real à integridade do Reino Unido".O acordo empurra com a barriga esse problema A notícia está a ter um impacto negativo na libra. A divisa britânica já perde mais de 1% (contra o dólar), intensificando a queda que vinha a registar nesta manhã. No entanto, é de realçar que nas últimas duas sessões a libra esteve a negociar em alta.A demissão de Raab junta-se à saída de Shailesh Vara, ministro responsável pelos temas da Irlanda do Norte, também anunciada hoje no Twitter.As duas demissões agravam os problemas que Theresa May terá de enfrentar nos próximos meses. Existem dúvidas sobre a capacidade de passar este acordo no Parlamento. Esta quinta-feira a primeira-ministra irá debater o conteúdo do acordo de 585 páginas com os deputados britânicos.Isto numa altura em que em Bruxelas se prepara a assinatura do acordo. Donald Tusk, presidente do Conselho Europeu, anunciou esta manhã que no dia 25 de Novembro será assinado o acordo técnico de saída do Reino Unido da União Europeia. Isto se "nada de extraordinário acontecer até lá", alertou.Ontem, a primeira-ministra, Theresa May, anunciou que o Governo britânico decidiu apoiar o acordo técnico alcançado com Bruxelas com vista ao enquadramento da relação futura entre os dois blocos. Michel Barnier, negociador europeu do Brexit, classificou este passo de decisivo, mas ressalvou que ainda há trabalho por fazer.(Notícia actualizada às 10h03)