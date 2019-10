A expectativa é que haja um acordo de última hora que o primeiro-ministro britânico possa apresentar ao Parlamento para ser votado. A Bloomberg escreve que Boris Johnson quer colocar a votos um novo acordo já no sábado numa sessão especial da Câmara dos Comuns de forma a conseguir cumprir o prazo de tirar o Reino Unido da União Europeia a 31 de outubro.



Para conseguir aprovar um possível novo acordo, Boris Johnson, que perdeu a maioria por causa de dissidências no Partido Conservador, terá de convencer os 10 deputados dos Unionistas da Irlanda do Norte (DUP), além de garantir o apoio dos deputados conservadores, entre os quais há diversas tendências.



De acordo com a Bloomberg, que cita fontes europeias, o Reino Unido fez concessões significativas nos últimos dias para conseguir ter um acordo, incluindo a aceitação de que haverá controlos aduaneiros entre a Irlanda do Norte e o resto do Reino Unido, algo que os unionistas têm rejeitado.



Ontem o primeiro-ministro irlandês disse aos jornalistas em Dublin que as "indicações iniciais é de que está a haver progresso". "As negociações estão a caminhar na direção correta", disse Leo Varadkar.



Apesar de as expectativas serem altas, os responsáveis europeus estão cautelosos dado que já houve acordos anteriores que foram chumbados pelo Parlamento. O acordo que Theresa May conseguiu junto da União Europeia foi rejeitado três vezes pelos deputados britânicos numa altura em que a então primeira-ministra britânica tinha maioria no Parlamento.

Após uma jornada de negociações durante a noite não ter resultado num esboço do acordo de saída do Reino Unido da União Europeia, Londres e Bruxelas vão continuar a negociar esta quarta-feira, 16 de outubro, para tentar encontrar uma solução para um Brexit ordenado a 31 de outubro.Fontes oficiais de ambos os lados das negociações confirmaram que as reuniões vão ser retomadas hoje - após não ter sido cumprido o "deadline" fixado pelo negociador europeu, Michel Barnier - na expectativa de que haja algo a apresentar ao Conselho Europeu dedicado ao Brexit onde terá de ser aprovado qualquer acordo entre as duas partes. O órgão que agrega os chefes de Estado dos 28 Estados-membros reúne-se esta quinta e sexta-feira.