Boris Johnson e Leo Varadkar "concordam" que ainda é possível encontrar o "caminho para um possível acordo" entre o Reino Unido e a União Europeia que permita evitar um Brexit caótico no próximo dia 31 de outubro.Em comunicado conjunto revelado depois do encontro entre o primeiro-ministro britânico e o chefe do governo irlandês, Johnson e Varadkar dizem ter mantido uma "discussão detalhada e construtiva", da qual o governante da Irlanda irá agora dar conta aos seus pares europeus a fim de que, na manhã de sexta-feira, possa ter lugar entre os responsáveis de Londres e Bruxelas uma reunião para a negociação de um acordo.(Notícia em atualização)