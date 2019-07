• Presidente da Agência de Desenvolvimento Regional do Cávado e da Associação de Municípios do Vale do Cávado

• Assessor do Gabinete do Presidente do Governo Regional dos Açores para a Cooperação Externa e Assuntos Políticos (2001-2008)

Como o momento determinado por cada grupo político para definir quais os respetivos candidatos aos cargos de presidente, vices-presidentes, coordenadores e vice-coordenadores não é o mesmo, nesta altura já se sabe quais os parlamentares do PSD que, em representação do PPE, vão assumir funções mais relevantes. É o caso de José Manuel Fernandes, que continuará como coordenador dos conservadores na Comissão dos Orçamentos, ou ainda da estreante Lídia Pereira, que será vice-coordenadora do PPE na Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários, e de Maria da Graça Carvalho como vice-coordenadora na Comissão da Indústria, Investigação e Energia.Por exemplo, sabe-se também que a socialista Margarida Marques é candidata do S&D a uma das vice-presidências da Comissão dos Orçamentos e que o bloquista é candidato da Esquerda Unitária a uma vice-presidência da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários.Há ainda outros cargos relevantes ocupados por portugueses. Na semana inaugural do novo Parlamento Europeu, o socialista Pedro Silva Pereira foi eleito segundo vice-presidente do plenário comunitário e o social-democrata Paulo Rangel mantém-se como vice-presidente do grupo parlamentar do PPE (é também vice-presidente deste grupo político).