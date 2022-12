Qatargate: Eva Kaili passa o Natal em prisão preventiva

A eurodeputada grega Eva Kaili não vai recorrer da decisão do tribunal que a obriga a ficar em prisão preventiva durante mais um mês.





A defesa da eurodeputada envolvida no Qatargate tinha pedido esta quinta-feira para Kaili sair com pulseira eletrónica, mas o tribunal negou o pedido e decidiu que fica em prisão preventiva.





Os advogados ainda tinham 24 horas para recorrer mas o advogado Michalis Dimitrakopoulos, citado pelo Politico, explicou que não vai contestar a decisão.





A antiga vice-presidente do Parlamento Europeu, que diz estar inocente, é acusada de corrupção, branqueamento de capitais participação em organização criminosa num caso relacionado com a promoção de países como o Qatar ou Marrocos.



A antiga vice-presidente do Parlamento Europeu, entretanto afastada do cargo, foi detida há duas semanas, na sequência de uma operação da polícia belga que abalou as instituições europeias.