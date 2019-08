Pedro Sánchez abordou com Boris Johnson necessidade de Brexit ordenado

O líder do Governo espanhol, Pedro Sánchez, participou no domingo no jantar com os líderes da cimeira G7 em Biarritz, onde, entre outros temas, abordou com o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, a necessidade de um Brexit ordenado.

Pedro Sánchez trocou impressões sobre as tensões comerciais, a desigualdade, as alterações climáticas e a crise nuclear iraniana com os responsáveis de outros países reunidos no Hotel du Palais de Biarritz, onde participou a convite do Presidente francês, Emmanuel Macron.