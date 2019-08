Macron avisa Johnson: Não há acordo no Brexit sem o "indispensável" backstop

Boris Johnson partiu de Berlim com boas notícias, mas à chegada a Paris não foi recebido com boas novas. Na reunião que o primeiro-ministro britânico manteve, esta manhã, com o presidente francês, ouviu Emmanuel Macron frisar que o backstop para a fronteira irlandesa é "indispensável" e que é escassa a margem para forjar um acordo de saída substancialmente diferente daquele que já foi por três vezes chumbado pelo parlamento britânico.





Aos jornalistas presentes no Eliseu, Macron quis ser "muito claro" no que ia dizer ao notar que "no próximo mês não encontraremos um novo acordo de saída que seja muito diferente daquele que temos". Ou seja, o francês frisa que para ser aceitável para Bruxelas, um novo acordo não poderá ser muito diferente do compromisso acordado anteriormente.