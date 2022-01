Polónia prepara-se para ser o primeiro país do mundo a subir juros em 2022

Adam Glapinski dará uma conferência de imprensa para explicar as escolhas do banco central.

O banco central da Polónia já começou a subir juros no ano passado. Nas últimas três reuniões de política monetária subiu três vezes a taxa diretora, mas mesmo assim está aquém da Hungria ou da República Checa, que têm sido ainda mais agressivas nas medidas para conter a inflação.O governador Adam Glapinski já avisou, na semana passada, que seriam precisos mais aumentos dos juros para conter a subida dos preços. Segundo as projeções da instituição, o pico da inflação será em junho e deverá superar os 8%.Tal como no resto da Europa, os preços estão a ser pressionados pela energia – na Polónia, em particular, pela escalada do preço do gás natural – tendo havido resistência a subir juros mais cedo pelo receio de um retrocesso da recuperação económica, já que o panorama sanitário está agravado pela variante omicron da covid-19.A diferença é que o conselho de política monetária polaco espera que a inflação se mantenha muito elevada ao longo de todo este ano – o que não acontece com o Banco Central Europeu, que espera um recuo a partir da segunda metade de 2022.