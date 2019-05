Portugal, Alemanha e Eslovénia juntos para uma UE "mais forte"

Lisboa, Berlim e Liubliana vão agir concertadamente para o reforço da coesão e desenvolvimento económico do conjunto da União Europeia.





Os ministros dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Alemanha e Eslovénia, respetivamente Augusto Santos Silva, Heiko Maas e Miro Cerar estiveram reunidos esta quarta-feira, 22 de maio, em Berlim, para acertar agulhas quanto ao chamado Trio de Presidências da UE.





Em comunicado às redações, o Ministério dos Negócios Estrangeiros português refere que durante os 18 meses do Trio de Presidências, estes países vão trabalhar em conjunto "no sentido de alcançar uma UE mais forte, coesa, unida e assente num conjunto de valores e princípios comuns".





"Procuraremos reforçar o compromisso para uma UE unida, baseada em valores comuns, de democracia, direitos humanos e Estado de Direito. Juntos contribuiremos para uma União economicamente forte, que promova o emprego e o crescimento, assim como uma dimensão social europeia, que dê resposta aos desafios da digitalização, das alterações climáticas e da transição energética", pode ler-se na nota enviada pelas Necessidades.





Nestas presidências rotativas, as três capitais vão ainda juntar esforços com vista ao "reforço do papel da UE como ator global em matéria de política externa, a fim de preservar e promover uma ordem multilateral inclusiva".





A nota não termina sem que seja ainda notado o compromisso com a implementação da agenda estratégica europeia que será adotada no Conselho Europeu agendado para o próximo mês de junho, no qual entre outras decisões se aguardam novidades quanto ao trabalho técnico em curso para preparar a criação de uma capacidade orçamental na Zona Euro bem como acerca do segundo comum de depósitos necessário para completar a união bancária.





A Alemanha assume a presidência rotativa semestral da União em julho do próximo ano, seguindo-se Portugal a partir de janeiro de 2021 e, por fim, a Eslovénia entre junho e dezembro desse ano.



Na viagem à capital germânica, o chefe da diplomacia lusa assinou também com o seu homólogo alemão um "plano de ação bilateral" entre Lisboa e Berlim que visa reforçar a cooperação entre os dois países, o que se insere no âmbito da iniciativa da Alemanha com vista ao reforço da cooperação com países que detêm visões próximas à alemã sobre o futuro do projeto europeu.



"A nossa política europeia quer ser tão próxima quanto possível do eixo franco-alemão", disse Augusto Santos Silva ao jornal Público.