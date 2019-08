Governo suspende regras de comissões de serviço para preparar presidência da UE

O Governo decidiu suspender transitoriamente o regime aplicável às comissões de serviço do pessoal especializado do Ministério dos Negócios Estrangeiros na Representação Permanente de Portugal junto da União Europeia (REPER), em Bruxelas, visando já a presidência portuguesa da União Europeia no primeiro semestre de 2021.

Frisando o papel determinante deste organismo na "preparação, coordenação e exercício efetivo da presidência", com esta medida o Executivo quer medida "garantir a disponibilidade dos recursos humanos mais aptos e especializados que possam, no âmbito daquela missão diplomática, preparar, coordenar e conduzir as ações, muitas vezes de caráter interministerial, necessárias ao exercício da presidência portuguesa".

"A excecionalidade da situação exige, assim, alguma flexibilidade na gestão dos recursos humanos, designadamente quanto aos prazos máximos normalmente aplicáveis à rotação de funcionários do quadro especializado do Ministério dos Negócios Estrangeiros que desempenham funções na REPER, com vista a um eficaz aproveitamento da sua experiência", lê-se no diploma publicado em Diário da República esta segunda-feira, 5 de agosto, que mexe com os limites máximos e também simplifica a renovação das comissões de serviço em curso.

Portugal assume a 1 de janeiro de 2021 aquela que será a sua quarta presidência do Conselho Europeu, constituído pelos chefes de Estado e de Governo da UE. Exercida rotativamente pelos Estados-membros por períodos de seis meses, já coube a Portugal em 1992, 2000 e 2007, tendo ficado essa última experiência marcada pelo fecho e pela assinatura do Tratado de Lisboa.



"Trio" com Alemanha e Eslovénia