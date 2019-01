Portugal e Grécia com as taxas de inflação mais baixas da UE em dezembro

O Eurostat confirmou a desaceleração do crescimento dos preços na Zona Euro para 1,6%, em dezembro, mês em que as taxas de inflação mais baixas foram registadas em Portugal e na Grécia.

Portugal e a Grécia registaram, em dezembro, as taxas de inflação mais baixas entre os países membros da União Europeia, de acordo com os dados divulgados esta quinta-feira, 17 de janeiro, pelo Eurostat.

O gabinete estatístico da UE confirmou que a taxa de inflação caiu de 1,9%, em novembro, para 1,6%, em dezembro, na Zona Euro – o mesmo valor que havia sido avançado na primeira leitura – enquanto na União Europeia a inflação desceu de 2% para 1,7%.

Entre os Estados-membros, as taxas de inflação mais baixas (medidas pelo Índice Harmonizado de Preços no Consumidor, IHPC) foram registadas em Portugal e na Grécia – 0,6% - enquanto as mais elevadas foram as da Estónia (3,3%), Roménia (3%) e Hungria (2,8%).

Na comparação com novembro, a inflação caiu em 23 Estados-membros, permaneceu estável em três e subiu em três.

De acordo com os dados do Eurostat, os maiores contributos para o crescimento dos preços vieram dos serviços e da energia, seguidos pela alimentação, álcool e tabaco.

O crescimento dos preços na Zona Euro está assim abaixo da meta definida pelo BCE, de uma inflação abaixo mais próxima de 2%, numa altura em que se multiplicam os sinais de desaceleração na região da moeda única, que poderão levar o banco central a atrasar a planeada subida dos juros.



Os próximos dados sobre a inflação, relativos ao mês de janeiro, serão revelados pelo Eurostat a 1 de fevereiro.