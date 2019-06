Portugal entre os três países da UE onde o desemprego deverá ter subido em abril

Euro area #unemployment down to 7.6% in April; lowest rate since August 2008. EU at 6.4% - lowest since the start of the series https://t.co/ap8lABIRdq pic.twitter.com/ImyMRtpo54 — EU_Eurostat (@EU_Eurostat) 4 de junho de 2019

O mesmo parece estar a acontecer na República Checa e na Roménia. No caso da República Checa, a taxa de desemprego terá subido de 2% em março para 2,1% em abril. No caso da Roménia, a taxa de desemprego terá aumentado de 3,9% em março para 4% em abril.No conjunto da Zona Euro, a taxa de desemprego deverá ter baixado de 7,7% em março para 7,6% em abril, o valor mais baixo desde agosto de 2008.A Grécia continua a apresentar a maior taxa de desemprego (18,5%), seguida por Espanha (13,8%) e por Itália (10,2%). As taxas de desemprego mais baixas da Zona Euro são da Alemanha (3,2%) e da Holanda (3,3%).Na comparação homóloga (face a abril de 2018), a taxa de desemprego caiu em todos os Estados-membros, exceto no Luxemburgo e na Polónia, onde se manteve estável, e na Dinamarca, onde subiu ligeiramente de 5,2% para 5,3%. As maiores quedas foram registadas pela Grécia, Estónia e Espanha.