Poupanças das famílias na Zona Euro perto de mínimos do pré pandemia

As poupanças das famílias na Zona Euro voltaram a cair no segundo trimestre deste ano, estando perto de renovar mínimos de finais de 2019, antes do arranque da pandemia.



A taxa de poupança das famílias desceu de 15,2% no conjunto dos primeiros três meses do ano para 13,7% entre abril e junho, segundo os dados publicados esta quarta-feira pelo Eurostat.





O gabinete europeu de estatística refere que este declínio pode ser explicado pelo aumento dos gastos no consumo (+3,5%) que não foi acompanhadp pela subida do rendimento bruto disponível das famílias, que registou um crescimento de 1,7% durante este período.



Apesar da queda nas poupanças, a taxa de investimento das famílias manteve-se estável em 10,1% no segundo trimestre.

Olhando para o tecido empresarial da região, os lucros das companhias caiu ligeiramente, durante este período, de 40% para 39,8%.



"A ligeira diminuição da quota de lucro das empresas na Zona Euro pode ser explicada pelo aumento do resultado bruto das empresas inferior ao aumento da remuneração dos trabalhadores", fundamenta o Eurostat.

Já o investimento das empresas manteve-se estável em 23,9% no segundo trimestre. Desde o terceiro do trimestre do ano passado que se tem assistido a um aumento do investimento das empresas, ainda assim longe dos picos de anos anteriores, os quais, segundo o Eurostat "estão relacionados com as grandes importações de produtos de propriedade intelectual que refletem os efeitos da globalização".