Só 27% das poupanças dos portugueses estão em ativos financeiros

As famílias em Portugal estão a poupar cada vez menos e têm quase todo o dinheiro estacionado nos depósitos. O retrato é feito pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) no seu primeiro relatório do investidor, divulgado por ocasião da Semana Mundial do Investidor."Em Portugal, as baixas taxas de poupança condicionam a flexibilidade financeira e a capacidade de enfrentar futuras crises", alerta José Miguel Almeida, administrador da CMVM.A taxa de poupança das famílias desceu de quase 24% do rendimento disponível em 1985, para 10% no final dos anos 1990. No primeiro trimestre de 2022 sitou-se em 7,6% revelando que o aumento na pandemia terá sido temporário. Na União Europeia, a taxa corresponde a 14,6% do rendimento disponível.

"A baixa poupança das famílias em Portugal merece ainda maior atenção quando se constata que existe uma elevada concentração dessa poupança. Esta concentração evidencia o papel fundamental do nível de rendimentos nas decisões de poupança", aponta o representante do supervisor.



Quase todas as famílias têm uma conta de depósitos à ordem, mas a aplicação de poupanças no mercado de valores mobiliários é bem mais reduzida. Apenas cerca de 27% dos respondentes são investidores em valores mobiliários.



"Isto, não obstante, estas alternativas serem competitivas e comparativamente mais rentáveis para a aplicação de poupança de longo prazo, considerando que teriam permitido obter maiores retornos líquidos de comissões e de IRS do que a aplicação em depósitos bancários ou em dívida pública", explica José Miguel Almeida.



Assim, a CMVM considera necessário criar condições económicas que propiciem um círculo virtuoso de poupança. E divulgou as suas recomendações para incentivar a poupança de longo prazo.





Entre as prioridades fiscais do supervisor está a criação de um regime fiscal do Produto Individual de Reforma Pan-Europeu (PEPP) alinhado com o do regime público de capitalização, tal como criação de planos ou contas individuais depoupançareforma sujeitos ao regime dos PPR e a reformulação e incremento da dedução à coleta do IRS dos montantes aplicados em produtos de poupança de longo prazo para a reforma(consoante várias possíveis vias para o efeito).



Sugere, quanto aos fundos de investimento, o diferimento da tributação do resgate ou reembolso dos fundos em caso de reinvestimento, bem como a aplicação do regime fiscal dos organismos de investimento coletivo aos fundos de investimento de longo prazo da União Europeia (ELTIF) e aos fundos de créditos.



Fora do domínio dos impostos, a CMVM propõe ainda a criação de programas para incentivar a poupança de longo prazo através do estabelecimento de um compromisso com os trabalhadores em relação à poupança de futuros aumentos salariais, permitindo o diferimento da tributação do resgate ou reembolso em caso de reinvestimento.

"A poupança é muito importante, em primeiro lugar para os próprios aforradores, ao longo do ciclo de vida, e será tanto mais relevante quanto melhor for aplicada. E, nessa escolha, o mercado de capitais pode ser uma solução que proporciona maior retorno para o investidor e, ao mesmo tempo, uma alavanca para um maior bem-estar coletivo, através do financiamento de uma economia mais sustentável", acrescentou José Miguel Almeida.