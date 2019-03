Procurador-geral diz que risco de Reino Unido ficar preso no backstop mantém-se

A primeira-ministra garante ter conseguido, junto de Bruxelas, as garantias legais sobre a natureza temporária do mecanismo de salvaguarda para a fronteira irlandesa exigidas pelo parlamento. Contudo, o procurador-geral britânico afiança que o risco de o Reino Unido ficar indefinidamente preso no backstop persiste inalterado.