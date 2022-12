Procuradoria europeia pede levantamento de imunidade de eurodeputada do PPE

No primeiro discurso que fez após a detenção de Eva Kaili, a presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, pediu aos grupos políticos europeus que não aproveitassem o momento para ataques políticos.



O silêncio durou um par de dias, mas foi quebrado na quinta-feira pela voz do presidente do Partido Popular Europeu (PPE), Manfred Weber, que deixou duras palavras ao criticar os socialistas e democratas europeus por "hipocrisia" e uma atitude de superioridade moral.

Ainda assim, como lembra o jornal Politico, "o timing é tudo" e desta vez foi mesmo. Horas depois do discurso de Weber, a procuradora europeia pediu o levantamento de imunidade não só da agora ex-vice-presidente do parlamento europeu, bem como de Maria Spyraki, também ela uma eurodeputada grega, mas membro dos populares europeus.



Não há, no entanto, indicações de que os dois casos estejam ligados. Ainda assim, o pedido vem lembrar os grupos políticos europeus de que ninguém está imune às investigações, tanto das autoridades belgas, como da UE.



"Há uma suspeita de fraude no orçamento europeu em relação à gestão do subsídio parlamentar e em particular relativamente à remuneração de assistentes parlamentares acreditados", pode ler-se na nota publicada no site da procuradoria europeia.



Questionado pela Euronews, a procuradoria fez questão de realçar que se tratam de duas investigações diferentes. O caso de Maria Spyraki foi recebido pelo PE e vai ser agora examinado pelo comité de assuntos legais.